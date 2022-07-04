Мелочное, личное оскорбление Путина – Тизенгаузен об отказе поздравлять США с Днем независимости

Российский диктатор Владимир Путин решил не поздравлять американского президента Джо Байдена с отмечаемым 4 июля Днем независимости США.

Оценка таких действий российского президента очень проста. Об этом рассказал эксперт по вопросам управления репутацией и политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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По его словам, когда сына Медведева выгнали из США и аннулировали визу, тот писал, что на Западе все "подонки". С Владимиром Путиным примерно та же история.

"Это абсолютно пустяковое личное оскорбление. Но это и замечательно. Было бы странно, если бы Россия поздравила с днем независимости США", – отметил Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что, возможно, российские олигархи, имеющие бизнес в США, отправляли какое-то письмо. Однако это в надежде, что на них не наложат санкции. "Нет, будут (санкции – 24 канал), готовьтесь", – обратился Тизенгаузен.

День независимости США

США 4 июля отмечают свою 246-ю годовщину независимости. Американский народ поздравили и политическое, и военное руководство нашего государства. А ведь США очень поддерживают Украину в войне против России.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему коллеге Джо Байдену и всем гражданам США.

Обращение Зеленского за 4 июля: смотрите видео