Путин не смог покорить Киев, развалить НАТО: что Байден говорил об Украине в заключительной речи
Джо Байден выступил с прощальной речью 13 января. Действующий президент США, в частности, говорил о войне России против Украины.
Байден подчеркнул, что Путин не смог покорить Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента США в Госдепе.
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В своей речи действующий президент США вспомнил о планах России в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Путин думал, что за 3 дня завоюет Киев, но это я был в центре Киева, а не он,
– заявил Байден.
Также вспомнил, что это был долгий путь поездом. В то же время отметил, что он – единственный главнокомандующий США, который посетил страну в состоянии войны и где нет военного присутствия США.
Путин провалился. Не смог покорить Украину, не смог развалить НАТО и не смог захватить значительную часть территорий,
– подчеркнул Байден.