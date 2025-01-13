Путин не смог покорить Киев, развалить НАТО: что Байден говорил об Украине в заключительной речи

Джо Байден выступил с прощальной речью 13 января. Действующий президент США, в частности, говорил о войне России против Украины.

Байден подчеркнул, что Путин не смог покорить Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента США в Госдепе.

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В своей речи действующий президент США вспомнил о планах России в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Путин думал, что за 3 дня завоюет Киев, но это я был в центре Киева, а не он,

– заявил Байден.

Также вспомнил, что это был долгий путь поездом. В то же время отметил, что он – единственный главнокомандующий США, который посетил страну в состоянии войны и где нет военного присутствия США.

Путин провалился. Не смог покорить Украину, не смог развалить НАТО и не смог захватить значительную часть территорий,

– подчеркнул Байден.