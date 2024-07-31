"У Путина сильно подгорает": Россия оказалась в безвыходном положении

Кремль имеет все меньше возможностей для ведения войны с такой интенсивностью, как сейчас. Владимир Путин столкнулся сразу с несколькими серьезными проблемами, которые невозможно решить.

Хотя сам Путин хвастается бесконечным человеческим и финансовым ресурсом, однако на самом деле это не соответствует действительности. Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в разговоре с 24 Каналом рассказал, что загнало Путина в тупик.

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У России сразу несколько серьезных проблем

Российские ресурсы, как оказалось, все-таки могут закончится. У Владимира Путина все меньше возможностей финансировать войну, которую он начал против Украины.

У Путина сильно подгорает. Он пытается внушить Украине, что у нее все плохо и надо срочно все заканчивать. Но в реальности у Путина действительно подгорает. В этом году он еще как-то протянет, а уже в следующем он уже не может продолжать свою преступную войну против Украины так, как ведет ее сейчас,

– отметил Игорь Эйдман.

В России есть несколько проблем, которые лишают Путина ресурса воевать:

экономика: у России сейчас перегретая экономика, о чем утверждают даже в Центробанке России. Перегретая экономика неизбежно приведет к кризису стагфляции (состояние экономики с высоким уровнем безработицы вместе со стагнацией или рецессией, и ростом цен). То есть у России истощаются экономические ресурсы для ведения войны;

у России сейчас перегретая экономика, о чем утверждают даже в Центробанке России. Перегретая экономика неизбежно приведет к кризису стагфляции (состояние экономики с высоким уровнем безработицы вместе со стагнацией или рецессией, и ростом цен). То есть у России истощаются экономические ресурсы для ведения войны; человеческий ресурс: все меньше людей в России хочет идти воевать, поэтому приходится предлагать огромные суммы за подписание контрактов. Однако не помогает даже это. А всеобщая мобилизация для Путина – не выход;

все меньше людей в России хочет идти воевать, поэтому приходится предлагать огромные суммы за подписание контрактов. Однако не помогает даже это. А всеобщая мобилизация для Путина – не выход; оружиенемало даже западных экспертов пишут о том, что советского оружия в России становится все меньше. На поле боя россияне уже выпускают танки времен Сталина.

Кто вообще держал российскую экономику на плаву? Прежде всего Китай. Теперь же китайские банки не принимают платежи от российских покупателей. 80% платежей, которые россияне отправляют в Китай, возвращаются обратно. То есть начали работать американские вторичные санкции,

– отметил политолог.

Кроме того, на рынке труда в России есть страшный дефицит рабочей силы. Поэтому если Путин, учитывая все очерченные проблемы, еще надеется продержаться в этом году, то в следующем – его ресурсов просто станет мало.

Информационные операции России

Потеряв такие большие ресурсы на войну, Кремль не имеет возможности их восстановить в полной мере.

У Путина есть один выход – устроить тотальную народную войну: пинками погнать на войну подростков, студентов, как это делали во время Второй мировой войны. Но Путин сам к этому совершенно не готов, и его окружение к этому не готово,

– подчеркнул Эйдман.

Поэтому, понимая собственную безысходность, Россия снова начала серьезно вкладываться в пропагандистскую деятельность, в частности на международной арене. Говорится об увеличении количества новостей о "готовности России" к переговорам и давление на Украину в этом вопросе. Для этого Путин даже использовал премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Россияне таким образом пытаются уничтожить веру украинцев в победу, дезориентировать, расколоть украинское сообщество и заставить его признать территориальные потери и тому подобное. Не получив успеха в войне, они пытаются добиться его через такие манипулятивные операции", – добавил Эйдман.