Хоч сам Путін хвалиться нескінченним людським та фінансовим ресурсом, однак насправді це не відповідає дійсності. Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман у розмові з 24 Каналом розповів, що загнало Путіна у глухий кут.

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У Росії одразу кілька серйозних проблем

Російські ресурси виявилися дуже навіть скінченними. У Владіміра Путіна все менше можливостей фінансувати війну, яку він розпочав проти України.

У Путіна сильно підгорає. Він намагається навіяти Україні, що у неї все погано і треба терміново все закінчувати. Але в реальності у Путіна справді підгорає. Цього року він ще якось протягне, а вже в наступному він вже не може продовжувати свою злочинну війну проти України так, як веде її зараз,

– наголосив Ігор Ейдман.

У Росії є кілька проблем, які позбавляють Путіна ресурсу воювати:

економіка: у Росії зараз перегріта економіка, про що стверджують навіть у Центробанку Росії. Перегріта економіка неминуче призведе до кризи стагфляції (стан економіки з високим рівнем безробіття разом зі стагнацією чи рецесією, і зростанням цін). Тобто у Росії виснажуються економічні ресурси для ведення війни;

у Росії зараз перегріта економіка, про що стверджують навіть у Центробанку Росії. Перегріта економіка неминуче призведе до кризи стагфляції (стан економіки з високим рівнем безробіття разом зі стагнацією чи рецесією, і зростанням цін). Тобто у Росії виснажуються економічні ресурси для ведення війни; людський ресурс: все менше людей у Росії хоче йти воювати, тож доводиться пропонувати величезні суми за підписання контрактів. Однак не допомагає навіть це. А загальна мобілізація для Путіна – не вихід;

все менше людей у Росії хоче йти воювати, тож доводиться пропонувати величезні суми за підписання контрактів. Однак не допомагає навіть це. А загальна мобілізація для Путіна – не вихід; зброя: чимало навіть західних експертів пишуть про те, що радянської зброї у Росії стає все менше. На полі бою росіяни вже випускають танки часів Сталіна.

Хто взагалі тримав російську економіку на плаву? Насамперед Китай. Тепер же китайські банки не приймають платежі від російських покупців. 80% платежів, які росіяни відправляють Китай, повертаються назад. Тобто почали працювати американські вторинні санкції,

– зауважив політолог.

Крім того, на ринку праці у Росії є страшний дефіцит робочої сили. Тож якщо Путін, з огляду на усі окреслені проблеми, ще сподівається протриматися цього року, то наступного – його ресурсів просто стане замало.

Інформаційні операції Росії

Втративши такі великі ресурси на війну, Кремль не має можливості їх відновити повною мірою.

У Путіна є один вихід – влаштувати тотальну народну війну: копняками погнати на війну підлітків, студентів, як це робили під час Другої світової війни. Але Путін сам до цього абсолютно не готовий, та його оточення до цього не готове,

– наголосив Ейдман.

Тож, розуміючи власну безвихідність, Росія знову почала серйозно вкладатися в пропагандистську діяльність, зокрема на міжнародній арені. Мовиться про збільшення кількості новин про "готовність Росії" до перемовин та тиск на Україну у цьому питанні. Для цього Путін навіть використав прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

"Росіяни у такий спосіб намагаються знищити віру українців у перемогу, дезорієнтувати, розколоти українську спільноту та змусити його визнати територіальні втрати тощо. Не здобувши успіху у війні, вони намагаються добитися його через такі маніпулятивні операції", – додав Ейдман.