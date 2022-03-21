Путин и не собирался заканчивать эту войну, – Зеленский предупредил о риске Третьей мировой

Владимир Зеленский предостерег, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Он посягает и на страны Балтии.

Путин и не собирался заканчивать эту войну. Об этом Зеленский сказал в интервью европейским СМИ.

Важно Нас не берут, потому что боятся России – Зеленский о НАТО и других гарантиях безопасности для Украины

Есть риск начала Третьей мировой

Ранее украинского президента спросили о риске Третьей мировой войны. Зеленский заметил, что Украина – это промежуток к тому результату, о котором говорит агрессор.

Зеленский убежден, что Путин хочет забрать Балтийские страны, которые входили в Советский Союз, а также другие страны, в которых была советская армия.

Агрессор преднамеренно выдвигает условия, на которые невозможно согласится

Глава государства говорил, если провалятся переговоры, можно заключить, что Путин неслучайно ставит такие условия, чтобы мы не смогли согласиться. Чтобы потом агрессор мог все сбросить на Украину – якобы не желали мира.

Как только он будет использовать – если будет – все свои силы на границах со странами Европы или странами НАТО, это будет Третья мировая,

– предупредил Зеленский.

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