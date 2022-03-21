Путін і не збирався закінчувати цю війну. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю європейським ЗМІ.

Важливо Нас не беруть, тому що бояться Росії, – Зеленський про НАТО та інші гарантії безпеки для України

Є ризик початку Третьої світововї

Раніше українського президента запитали про ризик Третьої світової війни. Зеленський зауважив, що Україна – це проміжок до того результату, про який говорить агресор.

Зеленський переконаний, що Путін хоче забрати Балтійські країни, які входили до Радянського Союзу, а також інші країни, в яких була радянська армія.

Агресор навмисне висуває умови, на які неможливо піти

Глава держави говорив, якщо проваляться перемовини, можна зробити висновок, що Путін невипадково ставить такі умови, аби ми не змогли погодитися. Щоб потім агресор міг все скинути на Україну – мовляв, не хотіли миру.

Як тільки він буде використовувати – якщо буде – всі свої сили на кордонах з країнами Європи чи країнами НАТО, це буде Третя світова,

– попередив Зеленський.

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