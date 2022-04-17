Путин не стремится к миру в Украине, – итальянский премьер Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги убежден, что президент России Владимир Путин не заинтересован прекратить боевые действия, а просто хочет оккупировать страну.

Он начинает думать, что звонки к Путину – это просто пустая трата времени. Ведь тот просто не заинтересован в поисках мира.

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Думал, что быстрая победа россиян – вероятна

Драги до последнего надеялся, что войну удастся избежать. Именно поэтому лидеры стран ЕС регулярно звонили Путину. Однако чуда не произошло – российская армия все равно полномасштабно вторглась в Украину.

Он думал, что русские быстро одолеют сопротивление Вооруженных сил Украины. Но признает – ошибался. Украинский народ героически борется против оккупантов.

"Украинское сопротивление – героическое. Как говорит президент Зеленский, народ стал армией Украины. Нас ждет война сопротивления, длительное насилие с разрушением. Впрочем, нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию", – отметил Драги.

Путин считает, что еще "не время" встречаться с Зеленским

Во время одного из разговоров, который уже произошел после полномасштабного вторжения, Драги спрашивал у Путина, виделся ли тот вообще с Зеленским. Ведь, по его мнению, только они вдвоем могут договориться о прекращении огня. Впрочем, Путин считает, что еще не пришло время для этой встречи.

После разговора они договорились пообщаться через несколько дней. Но потом произошли зверства русских в Киевской области. Драги признает – всегда поддерживал взгляды президента Франции Эммануэля Макрона, что нужно использовать все пути диалога.

Но теперь склоняется к тому, что разговоры с Путиным – неэффективны.

Начинаю думать, что правы те, кто говорит: тебе с ними говорить бесполезно, ты просто теряешь время... Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойнями, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые они делают, – резюмировал Драги.

Напомним, как отмечал канцлер Австрии, у Путина "своя логика" на войну в Украине. Он считает, что якобы побеждает. А тем временем вместе с крейсером "Москва" утонула минимум половина экипажа.

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