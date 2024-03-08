Цель Путина не отдельные территории, - Зеленский ответил, почему Украина не готова на уступки

Россия не имеет целью захватить отдельные территории Украины. Настоящей целью Путина является полное покорение украинского государства и присоединение всех земель к России.

Первый план политической оккупации, когда в Верховной Раде действовала партия Путина, провалился и после этого кремлевский диктатор начал войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью на ток-шоу Porta a Porta.

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Зеленский объяснил, что так называемый замороженный конфликт или просто пауза в войне будет играть на руку Путину, поскольку он использует ее для наращивания ресурсов и дальнейшего ведения боевых действий.

Какова цель Путина

Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам, запугивать ракетами мирное население Украины, а также выдавать постоянные абсурдные заявления и угрозы на официальном уровне. По словам Зеленского, "все эти месседжи говорят о том, что они задачу не выполнили и они будут продолжать миссию".

Далее они оправдывают Гитлера, приводят примеры с Польшей, что она раздражала Гитлера, поэтому он напал. Приводя такую параллель вроде бы Украины и России. И все эти месседжи говорят о том, что его цель – не отдельные территории. Его цель – вся Украина,

– подчеркнул Зеленский в интервью.

По его словам, Путин не заинтересован просто какой-то территорией: городом, селом или Крымом и Донбассом. Зато диктатора интересует полное разрушение Украины, присоединение всех этих земель к России.

И он такие вещи делает или силой с оружием, или политически – то, что он сделал в Беларуси, без жертв и без крови, это пока что,

– добавил Зеленский.

Президент объяснил, что Россия полностью руководит и силовым блоком, и войсками на территории Беларуси. Доказательством этого является и наступление с белорусской территории в первую же ночь полномасштабного вторжения.

Украина не отдает свою землю

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что "мы землю не отдаем, а лишь в нее закапываем". Так он прокомментировал "самолетопад" и ситуацию в обоих украинских морях – Черном и Азовском.

Он объяснил, что такое активное падение вражеских самолетов стало возможным благодаря нашим партнерам. Впрочем, об определенных вещах нельзя рассказывать. Секретарь СНБО заверил, что Путина ждут сюрпризы и для украинцев они будут приятными.