Он мог согласовать цель своего визита с лидером Китая Си Цзиньпином, поэтому фактически Владимир Путин мог проигнорировать месседж Пекина. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Георгий Чижов.

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Политическая ошибка Путина

Георгий Чижов отметил, что даже если месседж не был согласован, то по крайней мере Луис Инасиу Лула да Силва сообщил Си Цзиньпину о своем намерении. Перед вылетом из Китая бразильский президент призвал Путина к переговорам в Стамбуле.

Возможно, именно поэтому Путин не принял лидера Бразилии. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что якобы у российского диктатора была другая программа, однако он мог ее изменить ради такой встречи.

Известно, что самолет президента Бразилии стоял в московском аэропорту 4 часа. За это время Луис Инасиу Лула да Силва смог провести с Путиным только телефонный разговор. Перед тем он совершал визит в КНР.

Думаю, что Си Цзиньпин вряд ли будет приветствовать такое демонстративное пренебрежение главы государства, который летел непосредственно со встречи с лидером КНР. Это некрасиво,

– сказал политолог.

Си Цзиньпин точно запомнит такой жест так называемого главы Кремля. Однако вряд ли Пекин резко изменит риторику и станет поддерживать Украину.

Путин сделал определенную политическую ошибку, не встретившись с президентом Бразилии. Выслушал бы совет, но поступил бы, как захочет. Это было бы больше с уважением, чем так, как получилось,

– подчеркнул Чижов.

Сейчас Си Цзиньпин не хочет непосредственно вмешиваться и заставлять Россию к переговорам с Украиной. Он мог бы навязать Путину все, что угодно. Потому что без поддержки Китая Кремль не мог бы противостоять коллективному Западу и продолжать агрессию против нашего государства.

В то же время он определяет определенные рамки, "красные линии", но позволяет ситуации развиваться. Си Цзиньпин лишь отслеживает, чтобы она не начала развиваться против интересов Китая. Однако сейчас Запад ослаблен, Россия политически и финансово зависима от КНР, поэтому Пекин находится в достаточно выгодной позиции.