Він міг узгодити мету свого візиту із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, тому фактично Владімір Путін міг проігнорувати меседж Пекіна. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Георгій Чижов.

До теми Прочекав 4 години і полетів додому: Путін не прийняв президента Бразилії у Москві

Політична помилка Путіна

Георгій Чижов зазначив, що навіть якщо меседж не був узгоджений, то принаймні Луїс Інасіу Лула да Сілва повідомив Сі Цзіньпіна про свій намір. Перед вильотом з Китаю бразильський президент закликав Путіна до перемовин у Стамбулі.

Можливо, саме тому Путін не прийняв лідера Бразилії. Речник Кремля Дмітрій Пєсков розповідав, що нібито у російського диктатора була інша програма, однак він міг її змінити заради такої зустрічі.

Відомо, що літак президента Бразилії стояв у московському аеропорті 4 години. За цей час Луїс Інасіу Лула да Сілва зміг провести з Путіним лише телефонну розмову. Перед тим він здійснював візит до КНР.

Думаю, що Сі Цзіньпін навряд чи вітатиме таку демонстративну зневагу глави держави, який летів безпосередньо з зустрічі з лідером КНР. Це некрасиво,

– сказав політолог.

Сі Цзіньпін точно запам'ятає такий жест так званого очільника Кремля. Однак навряд чи Пекін різко змінить риторику та стане підтримувати Україну.

Путін зробив певну політичну помилку, не зустрівшись із президентом Бразилії. Вислухав би пораду, але вчинив би, як захоче. Це було б більше з повагою, ніж так, як вийшло,

– підкреслив Чижов.

Зараз Сі Цзіньпін не хоче безпосередньо втручатися та змушувати Росію до переговорів з Україною. Він міг би нав'язати Путіну все, що завгодно. Тому що без підтримки Китаю Кремль не міг би протистояти колективному Заходу та продовжувати агресію проти нашої держави.

Водночас він визначає певні рамки, "червоні лінії", але дозволяє ситуації розвиватися. Сі Цзіньпін лише відстежує, щоб вона не почала розвиватися проти інтересів Китаю. Однак зараз Захід ослаблений, Росія політично та фінансово залежна від КНР, тому Пекін перебуває у досить вигідній позиції.