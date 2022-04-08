Путин неслучайно пришел на похороны Жириновского, – Фейгин

В Москве 8 апреля состоялись похороны украинофоба Владимира Жириновского. Туда пришел и Владимир Путин, однако сделал это неслучайно.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

К теме Путин приехал на прощание с Жириновским

"Знаете, Путин неслучайно пришел на похороны Жириновского. Ему в 2022 году будет 70 лет, а Жириновский умер на 76 году жизни. Не так много и осталось", — отметил правозащитник.

По словам Фейгина, поэтому, возможно, война в Украине закончится значительно раньше, чем некоторые это предполагают, и самым неожиданным способом. Особенно учитывая информацию, что в поездках Путина почти постоянно сопровождают отоларингологи и онкохирург.

Члены разведывательного альянса Five Eyes пришли к выводу, что у Путина расстройства мозга, вызванные деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, которая является результатом лечения от рака.

Путин пришел на похороны Жириновского / Скриншот с видео российских СМИ

Напомним, что российский политик и украинофоб Владимир Жириновский умер 6 апреля. О его смерти сообщали еще 25 марта, однако тогда информация не подтвердилась.

Фейгин считает, что Путин неслучайно пришел на похороны Жириновского: смотрите видео