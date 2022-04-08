Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.
До теми Путін приїхав на прощання з Жиріновським
"Знаєте, Путін невипадково прийшов на похорон Жиріновського. Йому у 2022 році буде 70 років, а Жиріновський помер на 76 році життя. Не так багато й залишилося", – зазначив правозахисник.
За словами Фейгіна, тому, можливо, війна в Україні закінчиться значно раніше, аніж дехто це передбачає, й у найнесподіваніший спосіб. Особливо враховуючи ту інформацію, що у поїздках Путіна майже постійно супроводжують отоларингологи та онкохірург.
Путін прийшов на похорон Жиріновського / Скриншот з відео російських ЗМІ
Нагадаємо, що російський політик та українофоб Володимир Жиріновський помер 6 квітня. Про його смерть повідомляли ще 25 березня, однак тоді інформація не підтвердилася.
Фейгін вважає, що Путін невипадково прийшов на похорон Жиріновського: дивіться відео