Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

До теми Путін приїхав на прощання з Жиріновським

"Знаєте, Путін невипадково прийшов на похорон Жиріновського. Йому у 2022 році буде 70 років, а Жиріновський помер на 76 році життя. Не так багато й залишилося", – зазначив правозахисник.

За словами Фейгіна, тому, можливо, війна в Україні закінчиться значно раніше, аніж дехто це передбачає, й у найнесподіваніший спосіб. Особливо враховуючи ту інформацію, що у поїздках Путіна майже постійно супроводжують отоларингологи та онкохірург.

Зверніть увагу! Члени розвідувального альянсу "Five Eyes" дійшли висновку, що Путін має розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або так званою "стероїдною люттю", яка є результатом лікування від раку.



Путін прийшов на похорон Жиріновського / Скриншот з відео російських ЗМІ

Нагадаємо, що російський політик та українофоб Володимир Жиріновський помер 6 квітня. Про його смерть повідомляли ще 25 березня, однак тоді інформація не підтвердилася.

Фейгін вважає, що Путін невипадково прийшов на похорон Жиріновського: дивіться відео