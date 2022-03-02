Путин ныне изолирован как никогда: основные тезисы обращения Байдена в Конгрессе
Президент США Джо Байден в первый раз лично выступил в Конгрессе с обращением к нации. Обычно в таких мероприятиях говорится о положении дел в стране. Но на этот раз Байден много говорил об Украине.
А ведь этот год начался ужасно для Украины и мира. Российский президент Владимир Путин с абсолютно циничным оправданием о "демилитаризации и денацификации" заставил свою армию напасть на Украину.
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Путин не получил Украину
Джо Байден в Конгрессе свое обращение к нации начал с того, что поблагодарил всех депутатов из разных партий и вообще всему цивилизованному миру: "Мы решительны в том, чтобы воля победила тиранию".
Шесть дней назад Путин попытался поколебать устои свободного мира. Он думал, что мир прогнется под его цели. Но он просчитался. Он думал, что заберет Украину и мир с этим согласится. Но он встретил то, чего никогда не ожидал – украинский народ!
– сказал дальше Байден.
И добавил: "Президент Зеленский и каждый украинец сейчас является образцом храбрости и решительности, который в свою очередь вдохновляет мир". На этих словах зал стоя аплодировал госпоже послу Украины в США Оксане Маркаровой, которая как раз зашла в Конгресс.
Диктатор получит надлежащий ответ
"История нам не раз доказала: если диктатор не получает отпора, то создает все больше хаоса", – отметил Байден.
Нападение Путина на Украину было намеренным и полностью неспровоцированным. Он отверг неоднократные усилия по дипломатии. Он хотел разделить нас. Но он просчитался. Мы – едины, и будем едиными,
– подчеркнул президент США.
"Мы противостоим российской лжи правдой", – сказал также Байден, отмечая единство мира в противостоянии агрессору.
Свободный мир привлекает Путина к ответственности. США, 27 членов Евросоюза, Великобритания, Новая Зеландия, и даже Швейцария (которая была нейтральной даже во время Второй мировой, – 24 канал) противостоят России и поддерживают народ Украины. Путин сейчас изолирован от мира более чем когда-либо,
– заверил глава Белого дома.
Далее он кратко перечислил санкции против России, которые уже наложили или наложат вот-вот:
- Отрезали банки России от денежной системы мира.
- Центробанк не сможет защищать рубль, не сможет использовать свои 630 миллиардов долларов на войну.
- Ударили по бизнесу, чтобы у российских олигархов не было желания поддерживать Путина.
- Закрытие воздушного пространства США для россиян (этого решения ждали особенно, ведь ЕС уже закрыт для России).
И еще Байден отметил, что Минюст США создает специальную группу для расследования преступлений окружения Владимира Путина и олигархов России.
Он не знает, что его ждет. Рубль обвалился на 30%. Фондовый рынок – на 40%. Российская экономика падает, и только Путин за это ответственен,
– подытожил президент США.
Впрочем, Джо Байден отметил и то, что воевать американские солдаты в Украину не поедут. Они будут защищать только "каждый дюйм территории НАТО".
Но есть украинский народ, который будет воевать за каждый дюйм своей Родины,
– подытожил Байден, обещая Украине поддержку.
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