С вымышленными успехами: Путин получает только позитивную информацию о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин создал свою структуру власти. Она сообщает ему только ту информацию, которую он хочет услышать.

Так, Путин каждое утро получает письменный отчет о так называемой "спецоперации" в Украине. Тем не менее, информация в этом документе тщательно проверяется, чтобы подчеркнуть успехи российских военных и уменьшить или вообще замолчать их неудачи.

Обратите внимание Путин в очередной раз вышел из бункера и пытается показать, что он "в теме", – Ступак

Путину каждое утро докладывают о войне с вымышленными успехами

Обновления попадают на стол Путина обычно через несколько дней, поэтому они часто неактуальны.

Военные командиры подчиняются ФСБ, преемнику КГБ, который редактирует отчеты для экспертов в Совбезе, а те передают их секретарю Николаю Патрушеву, главному "ястребу", который помог убедить Путина напасть на Украину. Именно он и передает отчеты Путину,

– рассказало иностранное издание.

По словам инсайдеров, Путин долго отказывался от пользования интернетом, опасаясь цифровой слежки. Это делает диктатора еще более зависимым от брифинговых документов, составленных идеологически ориентированными советниками.

Кроме этого, российские официальные лица, проправительственные журналисты и аналитики несколько месяцев пытались лично донести до Путина информацию о провале его "спецоперации". Они считают, что диктатору не хватает четкой картины военного конфликта, что он не понимает реального состояния событий как внутри страны, так и за ее пределами.

Путин впервые употребил слово "война"

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной агрессии России против Украины употребил слово "война". Лидер России признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию".

Правда, российский президент цинично сказал, что все началось с якобы "государственного переворота" в Украине, якобы спровоцированного США.