"Путин обещал не убивать Зеленского": у президента отреагировали на слова экс-премьера Израиля

Недавно экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал о разговоре с Путиным в марте 2022 года. Он отметил, что российский диктатор обещал не убивать Президента Украины.

У Зеленского уже отреагировали на это заявление. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что возникают странные инсайды эксов о "посредничестве".

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Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция, заверил Подоляк.

За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание России уничтожить Украину и убивать украинцев,

– подчеркнул советник главы ОП.

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Кратко о разговоре Беннета с Путиным

Беннет прибыл в Москву в начале марта 2022-го. Тогда он 3 часа общался Путиным. В частности, спрашивал, планирует ли он убивать Зеленского. Кровавый диктатор будто бы заверил, что не собирается этого делать.

Впрочем, последние имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Президент Украины пережил уже более 12 попыток покушения.