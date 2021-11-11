Путин "обеспокоен" кораблями НАТО в Черном море
Источник:"РИА Новости"
В Кремле видят "опасные" маневры самолетов и кораблей военных сил НАТО возле Крыма и в Черном море. Говорят, что президент России Владимир Путин, мол, беспокоится.
Действия США в Черном море являются предметом беспокойства Путина, он говорил об этом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Москве следят за ситуацией в Черном море
В Кремле говорят, мол, пребывание американских военных кораблей в Черном море требует особого внимания. Однако пока это не обсуждали между администрациями президентов США и России.
Представитель минобороны Игорь Конашенков сказал, что российский крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" следят за действиями американского флота
Российский истребитель перехватил британский самолет
В пресс-центре минобороны России сообщили также, что 10 ноября к территории временного оккупированного Крыма подлетал разведывательный самолет Королевских воздушных сил Великобритании. Его перехватил российский истребитель Су-30.
Также Конашенков утверждает, что в западной части Черного моря радары российских войск фиксировали присутствие еще 3 разведывательных самолетов НАТО.
Реакция НАТО
В штабе ВВС НАТО не сообщали о маневрах самолетов в Черном море 10 ноября. Учения американских истребителей F-15 Eagle проводили 8 ноября у берегов Болгарии и Румынии.
О перехвате британского истребителя в НАТО не упоминают.
Что этому предшествовало
- Американские корабли заходят в Черное море с конца октября для обучения с партнерами НАТО. В частности, корабль USS Mount Whitney вошел в акваторию 4 ноября.
- В Минобороны России и ранее утверждали, что военные учения США якобы являются изучением вероятного хода военных действий. Говорили, якобы это может быть подготовкой к наступлению на Донбассе.