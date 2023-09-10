Об этом Джордж Буш-младший рассказал во время форума Yalta European Strategy в Киеве, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что Путин всегда хочет демонстрировать свою силу.

Смотрите также Путин не доверяет собственной охране: как диктатор беспокоится о безопасности

Экс-президент США рассказал, как Путин обидел его собаку

Политик прокомментировал историю, когда Путин рассказывал ему о своем крестике, после чего Джордж Буш-младший заявил, что заглянул в глаза и увидел там его душу.

Это было сначала. Если бы я посмотрел в его глаза на исходе президентства, я увидел бы другое. Он был инфицирован властью и тягой к деньгам,

– сказал политик.

Также бывший президент США рассказал историю, которая помогла ему понять Путина.

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?". Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что тот легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет… На что Путин только спросил: "Почему?" – рассказал Джордж Буш-младший.

Он подчеркнул, что Путин всегда хочет демонстрировать свою силу. Вместо этого он считал Россию ослабленным государством и потому был обижен на весь мир.

Буш объяснил, почему США должны поддерживать Зеленского

Кстати, бывший президент США Джордж Буш сравнил Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также Буш рассказал, почему США следует поддерживать Украину в войне с Россией.

По его словам, если Путина не остановить в Украине, США будут вынуждены приобщиться к помощи таким странам, как Польша, Литва и Латвия.

"Ситуация в Украине имеет значение для безопасности США. США все еще должны поддерживать таких людей, как Зеленский, когда они проявляют мужество", – подчеркнул Буш.