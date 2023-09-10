Про це Джордж Буш-молодший розповів під час форуму Yalta European Strategy у Києві, інформує 24 Канал. Він наголосив, що Путін завжди хоче демонструвати свою силу.

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Експрезидент США розповів, як Путін образив його собаку

Політик прокоментував історію, коли Путін розповідав йому про свій хрестик, після чого Джордж Буш-молодший заявив, що заглянув тому в очі та побачив там його душу.

Це було на початку. Якщо б я подивився в його очі під кінець президентства, я побачив би інше. Він був інфікований владою та тягою до грошей,

– сказав політик.

Також колишній президент США розповів історію, яка допомогла йому зрозуміти Путіна.

"Він побачив мого тер’єра і сказав: "Хіба це собака?". Потім у Москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що Путін лише запитав: "Чому?" – розповів Джордж Буш-молодший.

Він наголосив, що Путін завжди хоче демонструвати свою силу. Натомість він вважав Росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ.

Буш пояснив, чому США мають підтримувати Зеленського

До речі, колишній президент США Джордж Буш порівняв Володимира Зеленського й Владіміра Путіна. Також Буш розповів, чому США слід підтримувати Україну у війні з Росією.

За його словами, якщо Путіна не зупинити в Україні, то США будуть змушені долучитися до допомоги таким країнам, як Польща, Литва та Латвія.

"Ситуація в Україні має значення для безпеки США. США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони виявляють мужність", – наголосив Буш.