Виступаючи у відеочаті під час конференції в Києві, Буш сказав, що Путін намагається побудувати нову імперію, тому на вторгненні в Україну він може не зупинитися.
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Буш заявив, що війна Україні має значення для безпеки США
Водночас колишній президент США вважає, що Володимир Зеленський настільки жорсткий, що може бути родом з Техасу.
Щодо Зеленського Буш пожартував: "Ну, він крутий чувак, він справжній техасець". Хоча Буш народився в Коннектикуті, він виріс у Техасі.
Буш також вважає, що буде все важче і важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах.
Перш за все, Україна повинна подолати корупцію. Нещодавні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити,
– сказав Буш.
За його словами, якщо Путіна не зупинити в Україні, то США будуть змушені долучитися до допомоги таким країнам, як Польща, Литва та Латвія.
"Ситуація в Україні має значення для безпеки США. США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони виявляють мужність", – резюмував Буш.
США виділили Україні новий пакет допомоги
- Сполучені Штати 7 вересня оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу США виділили 600 мільйонів доларів на підтримку нашої армії.
- Прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх зазначила, що цей пакет значно посилить наступальні та оборонні можливості України.
- Сінгх зауважила, що черговий пакет військової допомоги покликаний забезпечити всім необхідним нашу армію для продовження ведення війни проти російського агресора.
- Також цієї осені українські воїни отримають снаряди зі збідненим ураном. США нададуть їх одночасно з танками Abrams.