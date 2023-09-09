Выступая в видеочате на конференции в Киеве, Буш сказал, что Путин пытается построить новую империю, поэтому на вторжении в Украину он может не остановиться.
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Буш заявил, что война в Украине имеет значение для безопасности США
В то же время бывший президент США считает, что Владимир Зеленский настолько жесткий, что может быть родом из Техаса.
Относительно Зеленского Буш пошутил: "Ну, он крутой чувак, он настоящий техасец". Хотя Буш родился в Коннектикуте, он вырос в Техасе.
Буш также считает, что будет все труднее и труднее убеждать американцев, что помощь Украине в их интересах.
Прежде всего, Украина должна преодолеть коррупцию. Недавние перестановки в правительстве показали мне, что Зеленский хочет это сделать,
– сказал Буш.
По его словам, если Путина не остановить в Украине, США будут вынуждены приобщиться к помощи таким странам, как Польша, Литва и Латвия.
"Ситуация в Украине имеет значение для безопасности США. США все еще должны поддерживать таких людей, как Зеленский, когда они проявляют мужество", – резюмировал Буш.
США выделили Украине новый пакет помощи
- Соединенные Штаты 7 сентября объявили новый пакет военной помощи Украине.На этот раз США выделили 600 миллионов долларов на поддержку нашей армии.
- Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх отметила, что этот пакет значительно усилит наступательные и оборонительные возможности Украины.
- Сингх отметила, что очередной пакет военной помощи призван обеспечить всем необходимым нашу армию для продолжения ведения войны против российского агрессора.
- Также этой осенью украинские воины получат снаряды с обедненным ураном. США предоставят их одновременно с танками Abrams.