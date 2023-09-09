Выступая в видеочате на конференции в Киеве, Буш сказал, что Путин пытается построить новую империю, поэтому на вторжении в Украину он может не остановиться.

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Буш заявил, что война в Украине имеет значение для безопасности США

В то же время бывший президент США считает, что Владимир Зеленский настолько жесткий, что может быть родом из Техаса.

Относительно Зеленского Буш пошутил: "Ну, он крутой чувак, он настоящий техасец". Хотя Буш родился в Коннектикуте, он вырос в Техасе.

Буш также считает, что будет все труднее и труднее убеждать американцев, что помощь Украине в их интересах.

Прежде всего, Украина должна преодолеть коррупцию. Недавние перестановки в правительстве показали мне, что Зеленский хочет это сделать,

– сказал Буш.

По его словам, если Путина не остановить в Украине, США будут вынуждены приобщиться к помощи таким странам, как Польша, Литва и Латвия.

"Ситуация в Украине имеет значение для безопасности США. США все еще должны поддерживать таких людей, как Зеленский, когда они проявляют мужество", – резюмировал Буш.

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