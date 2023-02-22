Обращение Путина к федеральному собранию: BBC проанализировали заявления кремлевского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин обратился к федеральному собранию 21 февраля. Журналисты BBC решили проверить главные заявления президента во время его речи.

Во время обращения Путин сделал ряд утверждений по поводу войны в Украине. Также диктатор, как обычно, критиковал страны Запада.

Кстати Во время послания Путина в зале не было нескольких ключевых фигур из его окружения: о ком говорится

"Неонацистский режим" Украины

Путин неоднократно делал безосновательные заявления о "неонацистском режиме" в Украине как оправдание для вторжения России.

На последних парламентских выборах в Украине в 2019 году поддержка ультраправых кандидатов составила 2%, что значительно ниже, чем во многих других европейских странах.

Журналисты отмечают, что в Украине были ультраправые группы – самой громкой полк "Азов". Он был сформирован, чтобы противостоять сепаратистам, захватившим территории восточной Украины в 2014 году.

Путин увидел "нацизм" в украинской бригаде "Эдельвейс"

Также Путин в очередной раз оконфузился, заявив, что появление в Украине бригады "Эдельвейс" – это проявление неонацизма. Так, он провел сравнение между подразделением украинской армии и 1-й горной дивизией нацистов, которая имела цветок Эдельвейса на своих знаках и совершала военные преступления во время Второй мировой войны.

14 февраля Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде почетное наименование "Эдельвейс". На следующий день МИД России назвал это "доказательством" наличия нацистов в Украине.

Но цветок Эдельвейса, растущий в альпийских регионах, использовался в качестве символа других европейских горных военных подразделений, включая Хорватскую горную спасательную службу, генералов швейцарской армии и 21 стрелковую бригаду Польши,

– отметили журналисты.

Даже в России было спецподразделение "Эдельвейс". Такое наименование 17 отряд специального назначения Росгвардии получил в 2011 году. В 2016 году название сменили на "Авангард".

Путин кричит о попытках киевского режима получить ядерное оружие

Нет доказательств того, что Украина пыталась приобрести ядерное оружие. К тому же Путин, заявлявший об этом ранее, не предоставил их.

Ранее ядерное оружие базировалось в Украине, но в 1994 году Украина подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и отказалась от него в обмен на гарантии безопасности.

В 2021 году посол Украины в Германии Андрей Мельник предположил, что, если Украина не сможет присоединиться к НАТО, ей, возможно, придется пересмотреть свой безъядерный статус. Уже в 2022 году Зеленский заявил, что, хотя Украина отказалась от своего ядерного потенциала, у нее нет безопасности.

К тому же украинское правительство не собиралось приобрести ядерное оружие, и в документе военной стратегии об этом речь не идет.

ВВП России упал на 2,1%

Путин заявил, что российская экономика сократилась меньше, чем ожидалось. Российское статистическое агентство утверждает, что экономика, измеренная ВВП, сократилась на 2,1%, что близко к оценке 2,2% в последнем отчете Международного валютного фонда.

Это сокращение все еще делает ее страной с самыми плохими показателями в списке МВФ, но организация подтверждает, что она сократилась меньше, чем ожидалось.

МВФ заявил, что российская торговля перенаправляется в страны, не применяющие против нее санкции.

В июле 2022 года МВФ прогнозировал сокращение ВВП России за год на 6%.

Путин снова грозит ядерным оружием

Напомним, что во время своей речи Путин намекнул на использование ядерного оружия Так, глава Кремля заявил, что минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.