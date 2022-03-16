Путин обратился за помощью к Северной Корее, но даже там отказали, – СМИ

Владимир Путин потерпел столь ощутимый удар в Украине после своего бессмысленного вторжения, что пошел по миру в поисках помощи. При этом обращался якобы даже к КНДР.

Но даже Ким Чен Ын, которого мало кто в мире назвал бы образцом адекватности, отверг "слишком сумасшедшие" просьбы Путина. Как минимум, так утверждают британские журналисты.

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Ким Чен Ын отказал Путину в "слишком сумасшедшей" просьбе о помощи

История такова: Россия развязала войну в Украине, но даже близко не одержала победы. И вот в поисках резервов прибегла к просьбам в сторону Китая и КНДР.

Официально Китай возразил, что Владимир Путин обращался за помощью. Но западные журналисты уверены, что такой факт все же был. А вот какой ответ получил Путин – не вполне понятно.

Одни источники говорят, что Китай отказал, другие – что согласился.

И вот 15 марта в британских СМИ появилась информация, что и Ким Чен Ын, северокорейский диктатор, Путину отказал в просьбе о помощи. Потому что – Россия "слишком безумна".

Звучит, как шутка – от господина Кима, которого в мире мало кто назвал бы не безумным.

Но Ким войны не начинал, а вот Путин – начал.

Заметим, что ранее Ким Чен Ын публично поддерживал Владимира Путина. Так что не факт, что информация журналистов подтвердится где-то в публичной плоскости.

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