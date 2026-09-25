Путин жалуется, что Киев наносит постоянные массированные удары по России. Также он заявил, что была организована морская блокада побережья и нанесены удары по 100 судам, но все якобы "восстановлено".

Об этом кремлевский диктатор заявил в кулуарах так называемого форума объединенных культур.

Что сказал Путин

Российский диктатор обвинил Украину в срыве мирных переговоров.

Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и осуществила атаку на избирательные участки,

– цинично добавил диктатор.

Также он заявил, что Россия якобы "восстановила ущерб после атак Киева".

"Все предложения по мирному урегулированию "на столе", но России еще нужно подумать, что в ее интересах", – отметил Путин, добавив, что "никакие провокации не улучшат положение Киева".

Кроме того, он стал уверять, что Россия якобы не готовится к войне с Европой, поскольку для этого "нет мотивов и оснований".

А "агрессивные круги в Европе" хотят использовать Украину в качестве "пушечного мяса" для сдерживания развития России.

Напомним, что глава МИД Украины подчеркнул, что Украина готова к встречам в трехстороннем формате с США и Россией на уровне лидеров для достижения перемирия и обсуждения политических вопросов. Но сама Москва до сих пор не продемонстрировала никаких сигналов о готовности к дипломатическому урегулированию войны.