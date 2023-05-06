Об этом в эфире 24 Канала сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он предположил реальное состояние главы Кремля и где тот может находиться.

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Боится и плачет

Сергей Жирнов отметил, что сейчас Путин чувствует себя, как в 2000 году, когда затонула подлодка "Курск".

Он очень плохо себя чувствует, сидит у себя в бункере, плачет. Отметьте, Путин до сих пор не появился, ничего не сказал, потому что ему нечего говорить,

– сказал эксперт с намеком на последние события относительно дронов над Кремлем.

Вероятно, Путину могли доложить об этом "инциденте" почти через 12 часов спустя. Эксразведчик отмечает, что в такие моменты российский диктатор впадает в ступор и не знает каким образом реагировать.

"У него ступор, когда ему такие вещи рассказывают. Он не знает, что делать. А дальше все пошли в истерику и думать: отменять парады к 9 мая или нет", – предположил Жирнов.

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Приема не будет

Так, в Кремле уже отменили традиционную встречу с ветеранами, отметил спикер. Поскольку физически их найти большая проблема.

"Ветеранов нет. Самому младшему, который реально воевал во Второй мировой войне, должно быть сейчас 98 лет", – подчеркнул эксперт.

И это еще один фактор, который очень бьет по Владимиру Путину. Ведь долгое время он делал ставку на эту "сакральность", которую нужно отпустить.

"Для Путина это проблема – он сделал ставку на "георгиевское победобесие", но уже не осталось тех, кто воевал. Ему не с кем общаться. Он смотрит в прошлое, но даже и оно от него уходит. Говорит: Владимир Вдадимирович, забудь обо мне, все это в учебниках истории", – иронически резюмировал Сергей Жирнов.

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