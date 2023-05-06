Про це в ефірі 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він припустив реальний стан очільника Кремля і де наразі він може перебувати.

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Боїться та плаче

Сергій Жирнов відзначив, що наразі Путін почуває себе, як у 2000 році, коли затонув підводний човен "Курськ".

Він дуже погано себе почуває, сидить десь в себе бункері, плаче. Відмітьте, Путін досі не з'явився, нічого не сказав, бо йому нічого говорити,

– сказав експерт з натяком на останні події щодо дронів над Кремлем.

Ймовірно, Путіну могли доповісти про цей "інцидент" майже за 12 годин потому. Ексрозвідник зазначає, що в такі моменти російський диктатор впадає в ступор і не знає яким чином реагувати.

"У нього ступор, коли йому такі речі розповідають. Він не знає, що робити. А далі всі пішли в істерику і думати: скасовувати паради до 9 травня чи ні", – припустив Жирнов.

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Прийому не буде

Так, в Кремлі вже скасували традиційну зустріч з ветеранами, відзначив спікер. Оскільки фізично їх знайти є великою проблемою.

"Ветеранів немає. Наймолодшому, який реально воював у Другій світовій війні, має бути наразі 98 років", – підкреслив експерт.

І це ще один фактор, який дуже б'є по Владіміру Путіну. Адже довгий час він робив ставку на цю "сакральність", яку треба відпустити.

"Для Путіна це проблема – він зробив ставку на "гєоргієвське побєдобєсіє", але вже не злишилося тих, хто воював. Йому немає з ким спілкуватися. Він дивиться в минуле, але навіть й воно від нього йде. Каже: Владімір Вдадіміровіч, забудь про мене, все це в підручниках історії", – іронічно резюмував Сергій Жирнов.

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