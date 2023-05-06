Про це в ефірі 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він припустив реальний стан очільника Кремля і де наразі він може перебувати.
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Боїться та плаче
Сергій Жирнов відзначив, що наразі Путін почуває себе, як у 2000 році, коли затонув підводний човен "Курськ".
Він дуже погано себе почуває, сидить десь в себе бункері, плаче. Відмітьте, Путін досі не з'явився, нічого не сказав, бо йому нічого говорити,
– сказав експерт з натяком на останні події щодо дронів над Кремлем.
Ймовірно, Путіну могли доповісти про цей "інцидент" майже за 12 годин потому. Ексрозвідник зазначає, що в такі моменти російський диктатор впадає в ступор і не знає яким чином реагувати.
"У нього ступор, коли йому такі речі розповідають. Він не знає, що робити. А далі всі пішли в істерику і думати: скасовувати паради до 9 травня чи ні", – припустив Жирнов.
Сергій Жирнов про справжній стан Путіна: дивитись відео
Прийому не буде
Так, в Кремлі вже скасували традиційну зустріч з ветеранами, відзначив спікер. Оскільки фізично їх знайти є великою проблемою.
"Ветеранів немає. Наймолодшому, який реально воював у Другій світовій війні, має бути наразі 98 років", – підкреслив експерт.
І це ще один фактор, який дуже б'є по Владіміру Путіну. Адже довгий час він робив ставку на цю "сакральність", яку треба відпустити.
"Для Путіна це проблема – він зробив ставку на "гєоргієвське побєдобєсіє", але вже не злишилося тих, хто воював. Йому немає з ким спілкуватися. Він дивиться в минуле, але навіть й воно від нього йде. Каже: Владімір Вдадіміровіч, забудь про мене, все це в підручниках історії", – іронічно резюмував Сергій Жирнов.
Путін: останні новини
- Після нічної атаки дронами Кремля 3 травня, росЗМІ відзвітували: "пєрвий нє пострадал". Згодом речник диктатора Сєргєй Пєсков сказав, що Путін перебував в Ново-Огарьово. До слова, поки не було заяв від російського президента щодо цього.
- Після масованої "бавовни" в Росії є припущення, що Путін не наважиться вийти 9 травня в народ з традиційною промовою. Натомість виступить десь з кутка свого бункера. Оточення та охорона Путіна перебуває в болісному очікуванні, бо розуміє, що не зможе достеменно захистити свого господаря.
- Путін має цілий букет хвороб і це помітно навіть як у нього трусяться руки на різних виступах. На жаль, в такому стані він може протягнути довго і може наважитися на будь-які дії.