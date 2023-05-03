Форма традиційної промови Путіна першою чергою залежатиме від безпекової ситуації в Росії, яка зараз відверто не на високому рівні. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Фейгін зауважив, що й досі Путін не часто балував росіян своєю появою.

Не на пустому місці виник цей образ бункера в якому він перебуває, і образно, і буквально,

– прокоментував спікер.

Від чого залежить виступ диктатора

9 травня уже за кілька днів і загалом Путіну потрібно виступати на параді, традиційно говорити байки про боротьбу з нацизмом, хвалитися хоч якимись досягненнями. Але як зможе він виступати, якщо в Росії не знають – прилетить дрон чи ні?

Я думаю, що зараз вони в болісному очікуванні спроби зрозуміти, як краще діяти. Мовиться про його оточення, охорону, самого Путіна. Зараз вони не дуже впевнені, що можуть захиститися від цього удару в момент промови Путіна на трибуні перед Мавзолеєм,

– додав мовець.

Він припустив, що Росія пішла на спроби домовитися із США, мовляв, вони не бомбитимуть, бо інакше росіяни за себе не відповідатимуть.

Фейгін згадав повідомлення The Washington post про те, що американці просили Київ не бити по Росії на річницю війни, тоді ударів по Кремлю однозначно не було.

Натомість виступати Путіну на 9 травня по відеозв'язку – не найкращий спосіб підтримати народ під час війни. Зараз росіяни стоять перед важким завданням, якщо вони розв'яжуть питання безпеки, то воєнний злочинець Путін буде виступати особисто, якщо ні – цілком можливо, що його покажуть на екрані, резюмував правозахисник.

Фейгін сказав, як може виступити Путін на 9 травня: дивитись відео

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