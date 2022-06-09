Путин очень взбешен и кричит: Арестович о совещании в Кремле

"Спецоперация" России в Украине несколько затянулась. Владимиру Путину не удалось взять определенные территории нашей страны "за три дня".

Арестович о совещании Путина в Кремле

Очевидно, кремлевский диктатор возмущает такое положение дел, ведь он уже фактически полностью "потерял лицо" во всем мире. Как рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE", президент страны-агрессорки 6 июня провел совещание со своими генералами, где был очень взбешен и даже кричал.

Главное Россияне готовят наступление на Славянск и контролируют большую часть Северодонецка: 105 день войны

Из Москвы добрые люди рассказывают, что позавчера у Путина было совещание. Он очень сильно кричал на генералов. Чем-то он был очень недоволен. Ибо что-то они не сделали, что обещали,

– отметил представитель Офиса Президента.

Арестович заверил, что есть признаки обнадеживающей его ситуации на фронте, в частности – снятие вражеских войск с некоторых направлений.

Он подчеркнул, что Путина не столько возмутило то, что его армия не бросилась в атаку в воскресенье, а сняла войска с Запорожского направления, а также от Донецка до Попасной в пользу Попасной.

Советник подчеркнул, если оккупанты действительно "дохли" и не способны наступать без опрокидывания по другим направлениям, то они проиграли по темпам еще до того, как Украине поступил лендлиз от США.

Хотя Арестович и высказал предположение, что, возможно, таким образом российские войска накапливают страшные резервы и через три недели их получат, но все их планы по взятию Донецкой области провалились.

"Может они нас обманывают и через два дня бросятся в страшную атаку, но я не верю. Люди, которые могут идти в наступление, обычно не перебрасывают силы из других направлений" ,

– подытожил советник главы ОП.

ВСУ нанесли потери оккупантам в Северодонецке, – Арестович

Северодонецк Луганской области остается под постоянными обстрелами оккупантов, а большая часть города под их контролем. Впрочем, наши защитники пытаются давать достойный отпор россиян, и на этом направлении 8 июня нанесли россиянам очень тяжелые потери в городских столкновениях.

По словам Арестовича, сейчас враг там преимущественно атакует авиацией и артиллерией. Избегание прямых столкновений обусловлено тем, что оккупантам довольно тяжело даются попытки полного захвата города, поскольку они понесли значительные потери в живой силе.

Обратите внимание – Зеленский рассказал о ситуации в Северодонецке: смотрите видео