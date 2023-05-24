Путин запихнул себя в ловушку, из которой нет выхода

Действия Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области преследуют, по меньшей мере, одну важную цель – создание очага напряжения и страха внутри страны.

Фантазии Путина не устоят перед страхом россиян

Россиянам все равно на смерть украинцев, но появление войны рядом с их домом – это то, на что они не рассчитывали.

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Это может стать тем фактором, который заставит задуматься о последствиях бессмысленной войны, а Владимира Путина и его окружения – о цене продолжения войны. Поскольку теперь эта цена уже не "величие" и прирост новых территорий, а – социальная нестабильность внутри государства, следствием которой может стать рост протестных настроений с последующей потерей легитимности в глазах населения. Дальше – потеря власти.

Еще раз – россияне могут оказаться не против несправедливой войны против Украины, а за сохранение стабильности и спокойствия у себя дома.

Конечно, пропагандисты воспользуются "белгородским инцидентом" как подтверждение "правильности" политики Путина. Мол: "Посмотрите, нацисты действительно нападают на Россию, пытаясь нас покорить".

Однако бои внутри России вряд ли приведут к росту патриотических настроений и придадут войне характер "отечественной". Все потому, что даже самые тупые понимают, если не рационально, то на интуитивном уровне, что взрывы у них – ответ на первопричину, то есть агрессию, спровоцированную Путиным. Одно дело – смерть неизвестных и далеких, а совсем другое – взрывы и разрушения в ответ.

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Тем самым Путин оказывается в ловушке собственных фантазий и по факту может получить ту реакцию, на которую он рассчитывал, начиная боевые действия в Украине.

Напомню, его расчет был на то, что украинцы испугаются войны и потребуют от руководства собственной страны как можно быстрее ее прекратить и согласиться на любые предложения по миру, включая потерю территорий.

Теперь этот сценарий может реализоваться в России. Россияне потребуют от Путина прекратить развязанную им войну против Украины, чтобы прекратились атаки на них. Страх, развенчание собственного дутого величия, не готовность к самозащите, трусость и желание "чтобы все быстрее закончилось" окажутся выше и сильнее шизофренических фантазий Путина, сидящего в бункере.