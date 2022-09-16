Об этом 24 каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский, что кремль может в ближайшее время "убрать" путина .

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Путин хочет, чтобы ему звонили по телефону мировые лидеры

Чаленко отметил: создается впечатление, что у Путина есть необходимость, чтобы ему звонили по телефону мировые лидеры. То Шольц, то Макрон, то Гутерреш. Кремль будто намеренно делает, чтобы их президенту звонили.

И так поднимали геополитический уровень путина и его статус,

– заметил политолог.

Путин не осознал своих ошибок

Глава Центра анализа и стратегий продолжил, что Путин вообще не осознал своих ошибок. У России уже нет ресурсов, чтобы продолжать войну. Именно поэтому ей необходимо "всадить" Украину за стол переговоров, чтобы договориться о перемирии

"Накопить хоть какой-то ресурс, чтобы продлить кампанию уже в следующем году", - подчеркнул Чаленко.

Он добавил: очень хорошо, что мы не садимся за стол переговоров сейчас. Мы понимаем, что именно сейчас враг в самом слабом состоянии, и нам нужно атаковать исходя из своих сил.

Путин психически не здоров

По словам политолога, пути психически не здоровы. Эти проблемы у него начались со времен коронавируса, когда он находился у себя в бункере и проводил совещания за длинным столом. Сейчас пути неважно, сколько россиян погибли в войне.

Такое впечатление, что этот человек сидит за компьютерной стратегией и играет жизнью людей.

– подчеркнул глава Центра анализа и стратегий.

По его мнению, оппозиционные к путину силы должны начинать действовать и побуждать Россию к переменам.

"Если этого не произойдет, то россии в нынешних пределах дальше вообще не будет", – подытожил политолог.

Чаленко о том, что путин не здоров и играет человеческими жизнями: смотрите видео

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