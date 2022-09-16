Про це 24 каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський, що кремль може найближчим часом "прибрати" путіна.
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Путін хоче, аби йому телефонували світові лідери
Чаленко зазначив: складається враження, що в путіна є потреба, аби йому телефонували світові лідери. То Шольц, то Макрон, то Гутерреш. Кремль ніби навмисно робить, щоб їхньому президенту дзвонили.
І так підіймали геополітичний рівень путіна і його статус,
– зауважив політолог.
Путін не усвідомив своїх помилок
Голова Центру аналізу та стратегій продовжив, що путін узагалі не усвідомив своїх помилок. У росії вже немає ресурсів, аби продовжувати війну. Саме тому їй необхідно "всадити" Україну за стіл перемовин, аби домовитись про перемир'я
"Накопичити бодай якийсь ресурс, щоб продовжити кампанію вже в наступному році", – наголосив Чаленко.
Він додав: дуже добре, що ми не сідаємо за стіл перемовин зараз. Ми розуміємо, що саме зараз ворог у найслабшому стані, й нам треба атакувати, виходячи зі своїх сил.
Путін психічно не здоровий
За словами політолога, путін психічно не здоровий. Ці проблеми в нього почались з часів коронавірусу, коли він перебував у себе в бункері й проводив наради за довжелезним столом. Зараз путіну неважливо скільки росіян загинули у війні.
Таке враження, що ця людина сидить за комп'ютерною стратегією і грається життями людей,
– підкреслив голова Центру аналізу та стратегій.
На його думку, опозиційні до путіна сили мають починати діяти й спонукати росію до змін.
"Якщо цього не відбудеться, то росії в нинішніх межах далі взагалі не буде", – підсумував політолог.
Чаленко про те, що путін не здоровий і грається людськими життями: дивіться відео
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