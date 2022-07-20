путин определил реальную главную цель войны в Украине

В последнее время в публичном пространстве озвучивается много разных версий насчет присоединения россией оккупированных ею территорий Украины. Варианты: от создания квазигосударства "новороссия" до прямой аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Люди (даже эксперты) не всегда понимают, для чего и о чем враг планирует "референдумы", что и как он может аннексировать. Чем ближе к 11 сентября ("Единый день голосования" в россии) тем больше будет путаницы.

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Основные моменты

В то же время, все действия кремля в этом плане могут проходить только по схеме, четко обозначенной в законодательстве рф. Конечно, его, по велению царя, госдума может быстро изменить, но пока исходим из того, что есть на данный момент.

Первое, что нужно отметить , – аннексия украинской территории уже определена путиным как реальная главная цель его "спецоперации". Которая, впрочем, является лишь промежуточной на пути к полному уничтожению россией украинской государственности.

, – аннексия украинской территории уже определена путиным как реальная главная цель его "спецоперации". Которая, впрочем, является лишь промежуточной на пути к полному уничтожению россией украинской государственности. Но, на сегодня, когда "вторая армия мира" уже 5 месяцев не может полностью "освободить" даже одну Луганскую область, для москвы предпочтительнее, чтобы дальнейшее уничтожение шло уже не в виде прямой агрессии, а постепенно, в результате возвращения к гибридной форме войны. Это, кстати, – вторая данность из системы координат действий Кремля, проявившаяся в последнее время, в частности, участившимися сигналами к переговорам.

из системы координат действий Кремля, проявившаяся в последнее время, в частности, участившимися сигналами к переговорам. И третье – структура этой аннексии еще окончательно не определена, поскольку зависит от успехов российских военных. Пока даже в кремле точно не знают, что и как они будут аннексировать. Практически планом минимум являются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, – то есть, тот самый наземный коридор в Крым.

Но формально россия не может аннексировать части территории другого государства без "добровольной" просьбы этого государства. Такая позиция обозначена в федеральном конституционном законе рф "О порядке принятия в российскую федерацию и образования в ее составе нового субъекта российской федерации".

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На что может пойти путин

Понятно, что добровольной просьбы Украины присоединить часть ее территории к рф не будет никогда.

Поэтому, чтобы аннексировать какую-то территорию (кстати, понятие "аннексия" в российском законодательстве отсутствует) рф сначала должна оккупировать ее, потом создать на оккупированной территории "государство" либо "государства", признать их, и только потом на этих территориях должны пройти "референдумы" о присоединении к россии.

Уже после этого, "государства" обращаются к москве с просьбой о присоединении, и только тогда госдума рассматривает вопрос о включении их в рф. Поэтому так много непоняток с "референдумами" и возможными потенциальными субъектами аннексии.

По Херсонской и Запорожской областям – особенно, учитывая отсутствие там "государств" и контроля над их территориями в административных пределах. В принципе, они могут объявить свои "ХЗ.НР" в границах тех территорий, которые на сегодня оккупированы де-факто и не зацикливаться на контроле всей Херсонской и Запорожской областей.

В кремле определили основную цель войны против Украины / Фото Getty Images

Но все равно им еще придется провести там референдумы о создании этих "государств" (или, может быть, одного "государства"), потом Россия должна признать эти образования, а уже потом – просьба о присоединении. При этом, отдельного референдума "о присоединении" может и не быть, они могут в первом, – "о независимости", – сразу заложить вопрос о "последующем присоединении к рф".

Но в любом случае, в условиях контрнаступательных действий ВСУ, когда нет стабильной "границы", ничего этого сделать невозможно…

С Донецком и Луганском тоже не просто. Дело в том, что псевдореспублики уже признанные рф в качестве "независимых государств", обозначили в "конституциях", свои территории в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины. И путин уже признал их в пределах этих границ. На "референдумах", которые они провели в 2014 году вопрос о присоединении к россии не стоял.

Следовательно, сейчас должны пройти референдумы о присоединении к РФ именно в пределах административных границ двух областей. А для этого, их, снова-таки, нужно полностью и стабильно контролировать, – чего не позволяют россиянам ВСУ…

Так что, все эти разговоры о референдумах и сроках их проведения… – на сегодняшний день это скорее пропаганда и манипуляции, чем реальные, утвержденные планы. Цель обозначена, но вот ее реализация все еще писана вилами по воде. А дата 11 сентября выглядит на фоне всего сказанного уже не реальной.

Кстати, возможности выхода субъектов рф из состава федерации ее конституция не предусматривает! То есть, мирным путем отделения когда-то аннексированных территорий от россии произойти не может. Поэтому любая аннексия – это начало потенциальной войны РФ в будущем. И именно поэтому она обречена!

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