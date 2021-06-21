Путин опустился на пятое место

Когда-то с Пушкиным бывал он наравне. По опросу "Левада-центра" (типичный иностранный агент) доля россиян, числящих Путина среди "десяти самых выдающихся людей всех времен и народов" за четыре года сократилась с 34 до 15% – больше чем в два раза.
В 2017 году Путин еще делил вторую – третью строчку с Пушкиным, уступая только Сталину (38%) и опережая Ленина (32%).
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Но, вероятно, после того как Путин увеличил пенсионный возраст, для части сограждан он перестал быть "выдающимся", отстал от великого поэта.
К тому же, пропустил вперед Ленина и Петра I, опустившись на пятое место.
Сталин, разумеется, первенствует (39%)Между прочим, и немецкому фюреру у дорогих россиян, знающих толк в том, кто такие выдающиеся люди, нашлось место – его рейтинг 5%, и за последние четыре года он не изменился, прошел неопалимым через торжества прошлого года по случаю 75-летия победы в войне.
Путин теряет поддержку среди россиян / Фото 24 канал
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Фюрера россияне оценивают на том же уровне, что и Сергея Королева с Наполеоном.
Все-таки наши люди – чудаки и оригиналы.