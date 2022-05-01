"Путин остался один": почему Беларусь и Казахстан – не друзья России

Владимир Путин даже не приглашал на парад 9 мая своих "друзей", потому что все равно никто бы не приехал. Президент России остался один, союзники его не поддерживают.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала.

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У России нет друзей

По словам Яковенко, словосочетание "друзья России" очень преувеличено. Сейчас у Путина есть только Лукашенко, который вынужденный его союзник и может предать в любую минуту. Еще другом Путина журналист считает Казахстан, но он уже заявил, что никакого 9 мая не будет.

На самом деле президент России будет праздновать "день победы" один и это не потому, что он так решил, это результат того, что фактически никто из "друзей Путина" к нему бы не приехал, если бы он позвал,

– подчеркнул Яковенко.

Журналист считает, что Путин остался один. "Это (заявление, что Россия не будет никого приглашать на 9 мая – 24 канал) это попытка избежать всемирного стыда, когда бы они позвали людей, а те не приехали", – добавил он.

Что известно о параде на 9 мая в России

Минобороны России отправит на парад 9 мая еще меньше техники и людей, чем в прошлом году. Хотя чиновники уверяют, что все по плану.

Так, судя по информации о составе парадных колонн, в параде 2022 года будет участвовать 129 единиц военной техники. В то время как в 2021 году в нем участвовала 191 военная машина.

В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек. Сюда даже должны запихать и детей из "путинюгенда" – военизированного движения "Юнармия". В то время как в 2021 году в параде принимали участие 12 тысяч человек.

На Красной площади не покажут и некоторые типы военной техники, участвовавшие в параде 2021 года. Речь идет о танках Т-80БВМ, САУ 2С35 "Коалиция-СВ", тяжелых огнеметных системах ТОС-1А, зенитном комплексе "Панцирь-С" и других.

Реальная причина, почему парад будет менее многочисленным – в России все еще скрывают потери на войне в Украине. Поэтому очевидно, что некому идти хвастаться оружием, поскольку многие российские солдаты уже мертвы.

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