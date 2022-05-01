Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу.

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Росія немає друзів

За словами Яковенка, словосполучення "друзі Росії" дуже перебільшене. Наразі біля Путіна є лише Лукашенко, який є вимушеним його союзником і може зрадити в будь-яку хвилину. Ще другом Путіна журналіст вважає, Казахстан, але він вже заявив, що ніякого 9 травня не буде.

Насправді президент Росії буде святкувати "день побєдобєсія" один і це не через те, що він так вирішив, це результат того, що фактично ніхто з "друзів Путіна" до нього б не приїхав, якби він позвав,

– наголосив Яковенко.

Журналіст вважає, що Путін залишився один. "Це (заява, що Росія не буде нікого запрошувати на 9 травня – 24 канал) це спроба уникнути всесвітнього сорому, коли вони б позвали людей, а ті не приїхали", – додав він.

Ігор Яковенко про кінець Путіна, "друзів" Росії і вирішальне 9 травня:



Що відомо про парад на 9 травня у Росії

Міноборони Росії відправить на парад 9 травня ще менше техніки та людей, ніж минулого року. Хоча чиновники запевняють, нібито все за планом.

Так, судячи з інформації про склад парадних колон, у параді 2022 року братиме участь 129 одиниць військової техніки. Тоді як у 2021 році у ньому брала участь 191 військова машина.

У пішому строю площею пройдуть приблизно 10 тисяч людей. Сюди навіть мусять запхати й дітей з "путінюгенда" – воєнізованого руху "Юнармія". Тоді як 2021 році у параді брали участь 12 тисяч людей.

На Червоній площі не покажуть й деякі типи військової техніки, які брали участь у параді 2021 року. Йдеться про танки Т-80БВМ, САУ 2С35 "Коаліція-СВ", важкі вогнеметні системи ТОС-1А, зенітний комплекс "Панцир-С" та інші.

Реальна причина, чому парад буде менш численним – у Росії досі приховують втрати на війні в Україні. Тож, очевидно, що нікому іти вихвалятись зброєю, оскільки багато російських солдатів уже мертві.

Відео до теми – Кремль нікого не запросить на парад 9 травня