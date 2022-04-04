Путин оставит Украину покое только в одном случае

Нет, не конец войне. Дело в том, что Путин не даст Украине покоя. Не только Путин, но и все его окружение, его соратники, чекисты, те, кто будет поддерживать эту власть, они покоя Украине не дадут.

Империя кормится разрухой

Потому что для сохранения власти необходимо, чтобы империя расширялась, усиливала свое влияние, возникали точки нестабильности, из-за которых российские спецслужбы могли бы управлять: такие, как Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крым.

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Они управляют мировыми процессами, не только Украиной, не только Грузией. Сейчас даже появилась такая информация, что якобы Путин подал в отставку и на его место еще кого-нибудь назначат. Ну, фикция – так, как с оппозиционером Навальным. Оппозиция ликвидирована, но один остался, единственный, которого даже Кремль называет лидером оппозиции. Это Навальный. Верите? Но есть люди, которые верят. Там не только грозы, но и какие-то адекватные люди.

Когда догорит война

Следовательно, конец войне наступит тогда, когда перестанет существовать (я повторюсь, это банальность) эта империя зла. Чекистская империя, возникшая на очень большом куске остатка Советского Союза. В России, которая в короткое время была демократическим государством, скажем, с 1991 до конца 1994 года, а затем снова начала превращаться в чекистскую злостную империю уже без элементов идеологии. В фашистскую империю.

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Империя устроена так: расширение, захват и превращение захваченного в пустыню. Вот как в Абхазии. Эти фотографии на меня производят очень сильное впечатление – электрички застывшие, проржавевшие, сквозь которые уже проросли деревья. Абхазия... Это благодатный край, море, виноградники, рай на земле. Все это превращается в дерьмо.

Следовательно, война закончится тогда, когда эта империя прекратит свое существование. Мы об этом узнаем первыми. Возникнет, вероятно, много новых государств на территории России. Национальные государства.

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