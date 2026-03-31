Путин отблагодарил 20-летнего сына Кадырова за "многолетнюю работу"
- Владимир Путин выразил благодарность Ахмату Кадырову за вклад в развитие физической культуры и спорта и "многолетнюю добросовестную работу".
- Ахмат Кадыров, которому 20 лет, занимает должности вице-премьера и министра физической культуры и спорта Чечни, а также имеет опыт управления футбольным клубом "Ахмат".
Владимир Путин объявил благодарность Ахмату Кадырову за многолетнюю деятельность на государственных должностях. Однако ему всего 20 лет.
Путин издал соответствующее распоряжение.
Как Путин отблагодарил Ахмата Кадырова?
В документе отмечается, что отличие предоставлено за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за "многолетнюю добросовестную работу".
Это решение появилось вскоре после назначения Кадырова-младшего на должность вице-премьера Чечни, которое состоялось в январе 2026 года. Тогда Рамзан Кадыров объяснял свое решение тем, что его сын якобы имеет значительный управленческий опыт, высокий уровень ответственности и системный подход к работе.
Ахмату Кадырову сейчас 20 лет. Он одновременно занимает должности вице-премьера и министра физической культуры и спорта Чечни. Ранее он руководил футбольным клубом "Ахмат", работал в профильном министерстве, а также возглавлял молодежное ведомство республики и региональное отделение организации "Движение первых".
Что известно о ДТП с участием Адама Кадырова?
16 января в Грозном произошло ДТП с участием кортежа сына главы Чечни Рамзана Кадырова.
Адам Кадыров разбился в районе ресторана и дома торжеств "Сафия" на Старопромышленном шоссе. Главная версия аварии – потеря управления, в результате препятствия на дороге и чрезмерно высокой скорости.
Сначала пострадавший был доставлен в республиканскую больницу в Грозном после ДТП, а потом сообщалось, что его самолетом доставили на лечение в Москву.
Сын Рамзана Кадырова, Адам, перенес серьезную операцию в Москве, ему удалили селезенку и зафиксировали травму зрительного нерва.
В аварии с участием кортежа Адама Кадырова погиб один человек, четверо значительно пострадали. В больницу в Грозном были доставлены также "около 20 человек".