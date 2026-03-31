Путин издал соответствующее распоряжение.
Как Путин отблагодарил Ахмата Кадырова?
В документе отмечается, что отличие предоставлено за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за "многолетнюю добросовестную работу".
Это решение появилось вскоре после назначения Кадырова-младшего на должность вице-премьера Чечни, которое состоялось в январе 2026 года. Тогда Рамзан Кадыров объяснял свое решение тем, что его сын якобы имеет значительный управленческий опыт, высокий уровень ответственности и системный подход к работе.
Ахмату Кадырову сейчас 20 лет. Он одновременно занимает должности вице-премьера и министра физической культуры и спорта Чечни. Ранее он руководил футбольным клубом "Ахмат", работал в профильном министерстве, а также возглавлял молодежное ведомство республики и региональное отделение организации "Движение первых".
Что известно о ДТП с участием Адама Кадырова?
16 января в Грозном произошло ДТП с участием кортежа сына главы Чечни Рамзана Кадырова.
Адам Кадыров разбился в районе ресторана и дома торжеств "Сафия" на Старопромышленном шоссе. Главная версия аварии – потеря управления, в результате препятствия на дороге и чрезмерно высокой скорости.
Сначала пострадавший был доставлен в республиканскую больницу в Грозном после ДТП, а потом сообщалось, что его самолетом доставили на лечение в Москву.
Сын Рамзана Кадырова, Адам, перенес серьезную операцию в Москве, ему удалили селезенку и зафиксировали травму зрительного нерва.
В аварии с участием кортежа Адама Кадырова погиб один человек, четверо значительно пострадали. В больницу в Грозном были доставлены также "около 20 человек".