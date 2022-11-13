Его унизили, – Чичваркин рассказал, как на Путина влияют неудачи на фронте

Неудачи на фронте довольно негативно влияют на Владимира Путина. Диктатор находится в крайней степени раздражения и злости.

Чем злее он будет – тем больше он будет делать ошибок. Об этом 24 каналу сказал российский предприниматель и оппозиционер Евгений Чичваркин.

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Путина опустили

"Тихий голос и очень однозначные ответы – это то, как я боролся со своей злобой, общаясь с нерадивыми сотрудниками", – отметил российский оппозиционер.

По мнению Чичваркина, это тот паттерн, с которым вырос Путин. Его название – унижение.

Его унизили, просто опустили. Мне, конечно, трудно так говорить, учитывая, что огромное количество людей в селах и большом городе перестали жить под страхом смерти, но психологический выигрыш сильнее военного,

– утверждает Евгений Чичваркин.

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Готов ли диктатор отказаться от власти

Эксперты отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже ищет замену. Говорят, что преемником российского вождя может стать сын директора ФСБ Дмитрий Патрушев. Однако Чичваркин убежден, что Путин никогда не откажется от власти. Так что о транзите власти в России пока речь не идет.

"Он будет держаться за кресло, как муравей, пораженный кордицепсом. Он будет мертв, а его руки будут продолжать сжимать кресло. Никуда он не собирается и не уходит", – говорит оппозиционер.

Кроме этого, акцентирует Чичваркин, все окружение Путина рядом с ним для того, чтобы воровать и наживаться, но не защищать ошалелого диктатора. Если случится так, что поток денег будет мал или остановится, у его приспешников возникнет вопрос: "Правильный ли это человек, вокруг которого мы объединились?".