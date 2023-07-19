Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, в России могут подать отказ Путина с позиции не международного права, а отношений со странами Африки. Мол, диктатора "попросили" не приезжать.

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"Я думаю, им было глубоко плевать, будет ли он. Просто формат встречи БРИКС очный, и мы не находимся теперь в периоде пандемии коронавируса", – отметил Вигиринский.

Обратите внимание! Кремлевский диктатор Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС, который в августе состоится в ЮАР. Очевидно, дело в ордере на его арест, который в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд. А ЮАР, как известно, ратифицировала Римский устав.

Африка стремится сохранить отношения с демократическим миром

Несмотря на противоречивую позицию по отношению к России и ее войне против Украины, африканские страны хотят сохранить отношения с миром. Но если бы ЮАР приняла Путина и не арестовала его в соответствии с нормами международного законодательства, эти отношения ухудшились бы.

"Здесь можно говорить, что якобы система международного уголовного преследования сработала", – заметил Вигиринский.

Однако существует другая сторона – Путин мог пойти на уступки лидеру ЮАР. Более того, сам Сирил Рамафоса заявил, что Путин не будет присутствовать на саммите по взаимной договоренности. Тогда некоторые могут оценивать это не с позиции международного права, а с позиции двусторонних отношений России и ЮАР.

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