Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, у Росії можуть подати відмову Путіна з позиції не міжнародного права, а відносин з країнами Африки. Мовляв, диктатора "попросили" не приїздити.
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"Я думаю, їм було глибоко начхати, чи буде він. Просто формат зустрічі БРІКС очний, і ми не перебуваємо тепер у періоді пандемії коронавірусу", – зазначив Вігірінський.
Африка прагне зберегти відносини з демократичним світом
Попри суперечливу позицію щодо Росії і її війни проти України, африканські країни хочуть зберегти відносини зі світом. Але якби ПАР прийняла Путіна і не арештувала його відповідно до норм міжнародного законодавства, ці відносини погіршилися б.
"Тут можна говорити, що начебто система міжнародного кримінального переслідування спрацювала", – зауважив Вігірінський.
Однак існує інша сторона – Путін міг піти на поступки лідеру ПАР. Ба більше, сам Сиріл Рамафоса заявив, що Путін не буде присутній на саміті за взаємною домовленістю. Тоді дехто може оцінювати це не з позиції міжнародного права, а з позиції двосторонніх відносин Росії та ПАР.
Путін не поїде на саміт БРІКС: останні новини
- Замість російського диктатора у ПАР вирушить глава російського МЗС Сєргєй Лавров. Він часто влаштовує собі турне країнами Африки.
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- В Офісі Президента України прокоментували страх російського диктатора перед правосуддям та спрогнозували його долю. Михайло Подоляк переконаний, що на Путіна обов'язково чекатиме лава підсудних.