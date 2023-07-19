Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив небажання Владіміра Путіна відвідувати ПАР. Він зробив допис у соцмережах, в якому не згадував ім'я російського тирана.

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Чому російського диктатора не буде на саміті БРІКС

Як пояснив Подоляк, Путін не поїде до Африки на саміт через ордер на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Представник ОП натякнув, що статус "президента" не допоможе тирану.

Саме так і має працювати міжнародне право. Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах,

– зазначив він.

Радник Андрія Єрмака додав, що на Путіна обов'язково чекатиме лава підсудних.

Що цьому передувало