Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив небажання Владіміра Путіна відвідувати ПАР. Він зробив допис у соцмережах, в якому не згадував ім'я російського тирана.
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Чому російського диктатора не буде на саміті БРІКС
Як пояснив Подоляк, Путін не поїде до Африки на саміт через ордер на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Представник ОП натякнув, що статус "президента" не допоможе тирану.
Саме так і має працювати міжнародне право. Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах,
– зазначив він.
Радник Андрія Єрмака додав, що на Путіна обов'язково чекатиме лава підсудних.
Що цьому передувало
- Виданий МКС ордер на арешт Путіна зобов'язує ПАР затримати російського диктатора, якщо той відвідає саміт БРІКС, що пройде у серпні в Йоганнесбурзі. Нещодавно президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса назвав це рішення передчасним.
- Південна Африка намагалася перенести саміт БРІКС до Китаю та запропонувала провести його віртуально. Однак Москва на це не погоджувалася. Згодом Рамафоса натякнув, що Росія погрожувала його країні війною у випадку арешту Путіна.
- Сам російський диктатор нібито хотів очолити делегацію своєї країни-агресорки. Однак згодом стало відомо, що Путін не відвідає саміт. Замість нього до ПАР поїде голова МЗС держави-терориста Сєргєй Лавров.