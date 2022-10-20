Согласно указу Путина, ряд функций Ростуризма после расформирования передается министерству экономического развития. Об этом сообщают РосСМИ.

К слову Объявление Путиным "военного положения" – это спектакль: анализ Института изучения войны

Путин упразднил Ростуризм

В документе говорится, что это сделано "с целью совершенствования государственного управления в сфере туризма", "повышения эффективности развития туристической индустрии" и "оптимизации структуры" федеральных органов.

Ростуризм был основан в 2004 году. С февраля 2019 его возглавляла Зарина Догузова.

Конечно, когда самолеты не летают, россиян практически нигде в мире уже не ждут, их карты не принимают, то выбора относительно путешествий у них не так много. Однако болот на России хватает, поэтому у них есть прекрасная возможность выбрать очередной туристический маршрут с отсталой экономикой, отсутствующей инфраструктурой, или пугающим историческим прошлым.

Кстати. В сентябре Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией запретила россиянам въезд наземным транспортом через внешнюю границу с экономической, спортивной, туристической или культурной целью.

Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях Украины

19 октября Путин подписал указ о введении "военного положения" на оккупированных территориях Украины. Он заявил, что действия "глав" регионов должны соответствовать ситуации "в том или ином субъекте федерации".

Военное положение предусматривает ряд запретов в регионах.

Заметим, что введение военного положения на оккупированных территориях усугубляет ситуацию в России и оккупационной армии. Теперь захватнические власти смогут мобилизовать кого угодно и в стране-агрессоре начнется еще большая паника.

Также особый режим россияне ввели в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Въезд в Севастополь и выезд из него будет осуществляться по особой процедуре, равно как и свобода передвижения по территории города. Также предусматривается ограничение движения транспортных средств и их осмотр.

Путин объявил "военное положение" на территориях Украины: видео