Згідно з указом Путіна, низка функцій Ростуризму після розформування передається міністерству економічного розвитку. Про це повідомляють росЗМІ.
До слова Оголошення Путіним "воєнного стану" – це вистава: аналіз Інституту вивчення війни
Путін скасував Ростуризм
У документі йдеться про те, що це зроблено "з метою вдосконалення державного управління у сфері туризму", "підвищення ефективності розвитку туристичної індустрії" та "оптимізації структури" федеральних органів.
Ростуризм було засновано 2004 році. З лютого 2019 року його очолювала Заріна Догузова.
Звісно, що коли літаки не літають, на росіян практично ніде у світі вже не чекають, їхні карти не приймають, то вибору щодо подорожей в них не так багато. Однак боліт на Росії вистачає, тож вони мають чудову нагоду обрати черговий туристичний маршрут з відсталою економікою, відсутньою інфраструктурою, або історичним минулим, що лякає.
Путін запровадив "воєнний стан" на окупованих територіях України
- 19 жовтня Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях України. Він заявив, що дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації".
- Воєнний стан передбачає низку заборон у регіонах.
- Зауважимо, що запровадження воєнного стану на окупованих територіях погіршує ситуацію в Росії та окупаційній армії. Тепер загарбницька влада зможе мобілізувати будь-кого і в країні-агресорці почнеться ще більша паніка.
- Також особливий режим росіяни запровадили в Криму та Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.
- В'їзд до Севастополя та виїзд із нього здійснюватиметься за особливою процедурою, так само як і свобода пересування територією міста. Також передбачається обмеження руху транспортних засобів та здійснення їхнього огляду.
До теми – Путін оголосив "воєнний стан" на територіях України: відео