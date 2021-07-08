Путин отменил указ: россияне смогут свободно летать в Египет

Владимир Путин 8 июля отменил указ, запрещающий чартеры в Египет. Это означает, что количество российских туристов на курортах страны существенно увеличится в ближайшее время.

Запрет на чартеры в Египет вступил в силу еще в 2015 году. Исключением были лишь полеты в город Каир.

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Туроператорам рекомендовали воздержаться от воздушных перевозок граждан в Египет. Именно поэтому на местных курортах было мало туристов-россиян.

Почему ввели запрет

Причиной запрета стала авиакатастрофа самолета A321, который взорвался над Синайским полуостровом.

Воздушное судно выполняло рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Жертвами трагедии стали 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

Эта авиакатастрофа стала самой масштабной в истории Египта. Кроме того, взрыв А321 стал самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю авиации.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из "Исламского государства".

В последние годы в России неоднократно говорилось о возможном возобновлении полетов. Однако дату отмены запрета постоянно откладывали.

Правила въезда в Египет