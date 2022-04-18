Буча была одной из самых горячих точек боев под Киевом. Российские войска совершали геноцид против мирного местного населения.

После того, как вражеские войска отступили, весь мир ужасался кадрам из освобожденной Бучи. А сейчас стало известно, что Путин наградил орков, которые причастны к тем зверствам. Об этом свидетельствует портал правительственных документов России с указом президента.

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Путин отметил российскую бригаду, устроившую зверства в Буче

Так, Путин присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейской" за "образцовые действия" в ходе войны против Украины.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов,

– говорится в указе.

К слову, на улицах деоккупированной Бучи нашли десятки тел погибших. Они лежали прямо на дорогах. Также убитых, замученных и изнасилованных местных находили в подвалах, частных усадьбах, парках и скверах.

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