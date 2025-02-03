Путин случайно проговорился о своем истинном отношении к мирным переговорам

Российский руководитель Владимир Путин прямо сказал, что мирные переговоры для него ничего не значат. Показывая свою "готовность" к ним, диктатор хочет достичь двух целей.

Он стремится успокоить Дональда Трампа, будто Россия ведет мирный процесс, а также дестабилизировать ситуацию в Украине, натравив людей против Владимира Зеленского. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Какова истинная позиция Путина относительно переговоров

С одной стороны, Путин заявил, что Россия может вести переговоры с кем угодно и даже послать какую-то делегацию. Однако, это будут обычные статисты, а не высокопоставленные чиновники или главы правительства.

С другой – диктатор сказал, что подписывать с Владимиром Зеленским ничего не будет. Но другого президента в Украине нет, поэтому получается, что он в целом не хочет заключать мирный договор.

Он готов к имитации переговоров с участием каких-то статистов, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанию мирного соглашения,

– пояснил Эйдман.

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Какая цель у Путина

Политолог считает, что таким образом Путин хочет удовлетворить президента США Дональда Трампа, чтобы он успокоился. Будто Россия ведет мирный процесс, не надо давить и восстанавливать помощь Украине.

Также глава Кремля стремится дестабилизировать ситуацию в Украине, объединив людей против Зеленского. Мол, одни начнут говорить, что переговоры с террористами не ведут. Другие же, наоборот, будут готовы идти на компромисс, ценой уступок. А поскольку Путин не хочет подписывать договор с Зеленским, то надо его менять.

Путин "копает" под Зеленского. Он действительно не хочет вести с ним переговоры и подписывать какие-то соглашения. Он хочет это делать с условным Януковичем, чтобы лишить Украину сопротивления и разбить украинскую армию, и потом взять "тепленькими". Поставить своего ставленника, который решится подписать капитуляцию,

– предположил Игорь Эйдман.

Путин не умеет вести тонкие дипломатические игры, все сводится к грубости. Но даже несмотря на это, по словам социолога, его план обречен.

Обратим внимание, Зеленский в очередной раз заявил, что переговоры США с Россией без участия Украины опасны для всех. По его мнению, Россия на самом деле не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня.