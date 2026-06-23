Об этом сообщили пропагандистские СМИ.
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Что Путин сказал о письме Зеленского?
Российский диктатор заявил, что отправленное письмо якобы создает "конфликт" и никоим образом не поможет возобновлению мирных переговоров.
Путин цинично заявил, что Киев постоянно просит о мирных переговорах, а затем сразу же наносит удары по территории России.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Нет, какие условия для переговоров. Они, напротив, создают конфликтный потенциал. Какие это предпосылки,
– сказал Путин.
Что известно о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова возобновить переговоры с Украиной и вернуться к обсуждению вопросов, на которых стороны остановились в ходе предыдущих раундов.
В то же время министр добавил, что не хочет верить в то, что переговоры между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшиеся в Анкоридже в прошлом году, были лишь попыткой выиграть время для дальнейшего вооружения Украины.
Владимир Зеленский заявил, что предложение о прямой встрече с Владимиром Путиным остается в силе. По его словам, Киев настаивает на формате переговоров "Украина – Россия" при поддержке международных партнеров.