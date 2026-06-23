Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.
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Що Путін сказав про лист Зеленського?
Російський диктатор Володимир Путін відреагував на лист президента України Володимира Зеленського. Він заявив. що таке звернення нібито "не створює умови для проведення переговорів".
Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.
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