На самом деле Путин отстранил генерала-полковника от командования Центральным военным округом России, хотя до этого уважал Лапина и его сына-танкиста, несмотря на их грандиозные провалы. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Лапину уже нашли сменщика

По словам Жданова, после критических выпадов Кадырова и Пригожина против Лапина именно "повар Путина" переговорил с главой РФ, и тот отстранил командующего от руководства.

Сейчас стало известно, что генерал Лапин, сославшись на состояние здоровья, ушел в трехнедельный отпуск. Он отстранен от исполнения обязанностей командующего Центральным военным округом и от руководства группы армии "Центр", которой он командовал на территории Украины,

– рассказал эксперт.

На его место назначен генерал-майор Линьков – исполняющий обязанности Центрального военного округа. О нем мало что известно, но он начальник организационно-мобилизационного управления. То есть – "мобист". Он не боевой генерал.

Жданов считает, что Линькова также отстраняли от исполнения обязанностей, когда в первые месяцы вторжения России и Украины он провалил кадровую работу по командировке российских контрактников в Украину. Они должны были восполнить потери российской армии.

"Тогда Центральный военный округ отметился тем, что не выполнил план по поставке контрактников для вооруженных сил РФ. Посмотрим, что "мобист" в боевом округе сможет сделать", – подчеркнул Жданов.

Орден за поражение

По словам аналитика, сын генерал-полковника Лапина – командующий Первым танковым полком – также хорошо известен общественности. Под руководством Лапина-младшего полк был фактически разгромлен под Киевом, а отец наградил своего сына орденом "За мужество".

Но Путин тоже наградил Лапина орденом "Герой России" за успешное наступление на Востоке Украины. Теперь генерал в опале и ушел в отпуск – поправить здоровье. Посмотрим, чем это закончится,

– сказал Жданов.

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Что известно о генерал-полковнике Лапине: важное

По словам российского мобилизованного, когда его подразделение находилось в Луганской области, к ним приехал генерал-полковник Лапин со своей охраной. Узнав, что подразделение отступило с позиции, Лапин приставил пистолет к голове командира роты и потребовал вернуться назад.

Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в том, что глава Чечни не смог выйти с тем на связь несколько дней. По словам Кадырова, он хотел поговорить с генералом о прорыве ВСУ российской обороны в Донецкой области.

Арестович предположил, что Путин устранил Лапина, известного своей жестокостью, потому что главе Кремля нужны более гуманные военные вожди.