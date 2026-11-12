Никаких "серых зон": Путин сделал категорическое заявление о линии разграничения

Российский диктатор Владимир Путин выступил против создания так называемых "серых зон" между Украиной и Россией. Он заявил, что такой подход якобы не позволит достичь прочного мира.

Об этом Путин заявил во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Почему Путин выступил против "серых зон"?

Российский диктатор утверждает, что украинская сторона поднимает вопрос о создании "серых зон", однако Москва не поддерживает такую идею.

По его словам, для России существует только одна линия разграничения с Украиной – государственная граница.

Мы знаем, что украинская сторона поднимает вопрос о так называемых "серых зонах". И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас существует только одна линия разграничения – линия государственной границы,

– заявил Путин.

Он добавил, что в таком случае обе стороны будут иметь четкое представление о том, где проходит линия разграничения.

По мнению российского диктатора, разная трактовка статуса "серых зон" может привести к новым спорам и сделать любые договоренности нестабильными.

Как только мы втягиваемся в рассуждения о "серых зонах", которые трактуются по-разному, сразу начинаются споры и нестабильность любых договоренностей. Никакого длительного мира не будет,

– заявил он.

Что известно о переговорах России и США?

Напомним, 12 ноября Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Стороны обсуждали итоги трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби по вопросу прекращения войны.

В ходе переговоров российская делегация, по сообщениям СМИ, отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Вместо этого внимание сосредоточили на будущей архитектуре безопасности Европы.

Представитель украинской делегации Давид Арахамия отметил, что переговоры были сложными из-за позиции российской стороны. В то же время он сообщил об определенном прогрессе в диалоге и возможности поиска решений до начала следующего года.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что российский диктатор живет в другой реальности и распространяет ложные заявления о реальном положении дел на фронте.